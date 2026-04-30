EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE ABRIL DE 2026

LAVALLE MAURY VACACIONA EN EL EXTRANJERO.

Mientras la gobernadora Layda Sansores llora que no tiene dinero ni para pagar la luz, su secretario de Economía, Jorge Luis Lavalle Maury, fue visto el pasado lunes a las 7pm pasando migración en el aeropuerto de la Ciudad de México. Aprovechó el puente para viajar al extranjero unos días a disfrutar los sobornos de Odebretch que nunca le quitó el corruptísimo expresidente Andrés Manuel López Obrador, que necesitó encarcelar un chivo expiatorio y en gratitud por su silencio le dejó llevarse todas sus ganancias ilícitas.

El exsenador panista Lavalle Maury fue acusado de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero por la Fiscalía General de la República, por recibir cerca de 97 millones de pesos en sobornos para aprobar la reforma energética de 2013 y estuvo preso en el Reclusorio Norte entre 2021 y 2022. Tras 18 meses de cárcel obtuvo libertad condicional con brazalete electrónico y en diciembre de 2024 fue nombrado secretario de Economía por Layda Sansores.

Pese a que la investigación sigue activa y que enfrenta el proceso bajo libertad condicional, a Jorge Luis Lavalle se le concede el privilegio de viajar al extranjero. Entonces, ¿recibió o no los sobornos de Odebrecht? ¿Mintió López Obrador sobre el caso y lo encarcelaron injustamente? Si enfrenta un proceso legal, ¿debería ser removido del cargo? La FGR debería dar una explicación al respecto.

ABUCHEOS CONFIRMAN REPROBACIÓN A LAYDA.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan del estruendoso abucheo que recibió la repudiada mandataria, Layda Sansores, al inaugurar la temporada de béisbol del club Piratas de Campeche. Acostumbrada a llevar su aplaudidor público a donde va, ahora tuvo que enfrentar a una afición que no la mastica, menos aún la traga. Leamos.

“Layda Sansores entró al diamante con la solemnidad del protocolo y salió marcada por el termómetro más crudo: la grada. No fue encuesta ni corte demoscópico, fue el coro directo de una afición que convirtió el arranque de la Liga Mexicana de Béisbol en juicio público. La mandataria, acostumbrada a la confrontación desde tribuna, enfrentó un rechazo sin intermediarios, mientras su propio registro de mediciones, como las de Statistical Research Corporation, la mantiene en la zona baja del tablero nacional. Sansores San Román no convence. El estadio, ese espacio donde no hay control de daños, habló sin filtros.”

Sansores prometió transformar la entidad y cumplió, la transformó en una basura, con decrecimiento económico, desempleo, inseguridad, pésima atención médica, desabasto de medicamentos, turismo semi muerto, pesca en declive por derrames petroleros, mínima obra pública y nulas oportunidades para las generaciones actuales. El abucheo se lo ganó, a pulso.