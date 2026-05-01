NARCONÓMINA: EE.UU. REVELA CUÁNTO PAGABA EL CÁRTEL DE SINALOA A FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DE RUBÉN ROCHA MOYA | Diario de Yucatán

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer detalles de la presunta “narconómina” que la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa pagaba a altos funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, a cambio de protección, filtración de información confidencial y total impunidad para sus operaciones criminales.

Según la acusación formal presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya y otros nueve funcionarios (actuales y ex) son señalados por conspirar con el cártel para facilitar la importación masiva de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos. Los pagos mensuales a los servidores públicos, revelados por la DEA, forman parte de un esquema de corrupción que permitió al grupo criminal operar sin obstáculos en el estado.

MONTOS DE LOS SOBORNOS REVELADOS POR EE.UU.:

– Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de Sinaloa: 11,000 dólares mensuales (aproximadamente 200 mil pesos mexicanos), a cambio de proteger a miembros del cártel y alertarlos sobre operaciones policiales conjuntas con Estados Unidos.

– Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación: 300 mil pesos mensuales.

– Alberto Jorge Contreras Núñez (alias “Cholo”), exjefe de la Policía de Investigación: 300 mil pesos mensuales.

– José Antonio Dionisio Hipólito (alias “Tornado”), exsubdirector de la Policía del Estado: 100 mil pesos mensuales.

– Juan Valenzuela Millán (alias “Juanito”), excomandante de la Policía Municipal de Culiacán: 1,600 dólares mensuales (cerca de 30 mil pesos), por poner a disposición del cártel al cuerpo policial para arrestos, secuestros y asesinatos.

En conjunto, los sobornos habrían alcanzado millones de dólares, según los fiscales estadounidenses.

LOS 10 ACUSADOS INCLUYEN:

– Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (Morena).

– Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena y exsecretario general de Gobierno.

– Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas.

– Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública.

– Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

– Y otros altos mandos de seguridad y procuración de justicia estatal.

Los cargos son: conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer armas y dispositivos destructivos. Las penas mínimas parten de 40 años de prisión y podrían llegar a cadena perpetua. Los fiscales afirman que Rocha Moya recibió apoyo directo de “Los Chapitos” en su campaña de 2021 (incluyendo secuestros e intimidación a rivales) y, a cambio, prometió proteger al cártel antes y después de asumir la gubernatura.

REACCIÓN DEL GOBIERNO MEXICANO

El 28 de abril, el gobierno federal recibió las solicitudes de detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios. La Fiscalía General de la República (FGR) ya analiza los expedientes, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum expresó molestia porque la información fue hecha pública, violando —según México— los protocolos de confidencialidad de los tratados bilaterales. Se enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos.

El caso ha generado fuerte tensión bilateral y ha sido calificado por autoridades estadounidenses como un golpe significativo contra la corrupción que permite al Cártel de Sinaloa operar con tanta libertad.

Fuentes: Diario de Yucatán