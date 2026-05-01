EL DIARIO DE LA TÍA: 01 DE MAYO DE 2026

El golpe político, mediático y jurídico contra el Gobierno cuatroteísta es demoledor. Se está probando que sí tienen nexos con el narco…

¿EFECTO DOMINÓ?

–“¡Vaya escándalo nacional e internacional estamos contemplando con la solicitud de extradición del gobernador Rocha por parte del Gobierno del Trompudo! Ha puesto a temblar a toda la estructura cuatrotera que vive, sin duda alguna, ¡uno de los momentos más cruciales de los últimos años!” exclamó asombrado el bolero don Memín.

–“Cuando mires las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, parafraseó con sabiduría don Julián. Si es la primera pieza que cae, que nadie tenga dudas de que van a caer otras fichas, en un caso más del efecto dominó” argumentó.

–“En los tribunales de Nueva York y de Texas hay expedientes que involucran lo mismo al señor Rocha que a la Tía beisbolera, observó con agudeza el poeta Casimiro. Y aunque en su momento tales asuntos fueron considerados sin sustento, con lo que estamos viendo ahora comprobamos que son temas serios y que todos los que han sido mencionados en el expediente, deben poner sus barbas a remojar” aseguró.

–“Bueno, corrigió doña Chela, si te refieres a la Tía, no creo que tenga barbas para que ponga a remojar, pero a lo mejor sea bueno que se modifique el color del tinte, deje de aplicarse botox por un tiempo, y que abandone el maquillaje para siempre, no porque ya no tenga dinero ni para la luz, sino para modificar su fisonomía y evitar que la apresen cuando el Gobierno gringo saque sus carteles de “Wanted” y ofrezcan recompensa por ella”.

–“Es muy sofisticada su imaginación, le dijo a doña Chela el poeta Casimiro, pues la verdad es que este proceso de extradición de una autoridad mexicana hacia tierras gringas, es muy complejo. Aún en el caso de que se acumulen las pruebas contra el gober Rocha, lo más seguro es que el régimen al que pertenece lo proteja y que retrasen su desafuero y mientras tenga esa inmunidad procesal, no puede ser detenido ni extraditado”.

–“Es que si lo extraditan el propio Gobierno se estaría poniendo la soga al cuello, observó don Memín. No hay duda de que existen pruebas suficientes en su contra, pues el testimonio de los chapos, los mayos y los chapitos es suficiente para hundirlo, pero también tendrá la protección del actual régimen para evitar que reciba la sanción que merece”.

–“Lo bueno de todo esto, filosofó sabiamente don Julián, es que el proceso no se agota en que si lo extraditan o no. El golpe político, mediático y jurídico contra el Gobierno cuatroteísta es demoledor. Se está probando que sí tienen nexos con el narco y que sí han recibido ayuda de esos grupos para llegar al poder, con lo que se derrumba la autoridad moral que tanto han presumido, y con ello el respaldo del pueblo noble y sabio. Pero no hay que comer ansias, porque esta historia aún está empezando a contarse” aseveró.