viernes, mayo 1, 2026
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INDIFERENCIA DEL GOBIERNO ANTE DESAPARICIONES 

Un video en TikTok exhibe el contraste entre declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien atribuye las críticas sobre desapariciones a campañas contra su gobierno, y el reclamo de familiares de víctimas como el de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años que desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la Ciudad de México y fue hallada sin vida días después; la familia acusa que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió esperar 72 horas antes de actuar, lo que retrasó la búsqueda, por lo que emprendieron acciones por cuenta propia hasta localizar el cuerpo, en un caso que se investiga como feminicidio y que ha reavivado la crítica por la falta de respuesta de las autoridades frente a la crisis de personas desaparecidas en el país.

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