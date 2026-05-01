PARIDAD PODRÍA DAR REVÉS A NOMBRAMIENTO DE PABLO: RODRÍGUEZ GOLIB

Jhosue Rodríguez Golib, advirtió que el reciente nombramiento de Pablo Gutiérrez Lazaruz como coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Campeche podría enfrentar un revés debido a los lineamientos de paridad de género que se aplican a nivel nacional. Señaló que la definición de candidaturas debe ajustarse al equilibrio entre hombres y mujeres en los distintos estados, así como a los criterios de competitividad, lo que podría modificar el escenario en la entidad.

El legislador consideró que Morena se adelantó en los tiempos al realizar este nombramiento, lo que abre la posibilidad de inconsistencias frente a las reglas electorales. Indicó que los partidos suelen respetar sus procesos internos conforme a los calendarios establecidos, por lo que acelerar decisiones podría generar complicaciones en la revisión final de las candidaturas.