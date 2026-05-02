LAYDA NO TIENE NI PARA PAGAR LA LUZ Y HASTA AHORA CONOCIÓ LA POBREZA: ANIMAL POLÍTICO

En su edición de hoy 2 de mayo de 2026, el sitio web de noticias y medios de comunicación Animal Político también publicó la declaración de la gobernadora Layda Sansores, de que a su Administración “ya no le alcanza ni para pagar la luz”, lo que podría ocasionar que las oficinas estatales paren operaciones ante la falta de recursos.

“No pediré prestado ni pediré prórroga, apago todas las oficinas y que vean que en Campeche las oficinas se paralizan porque no tenemos recursos”, afirmó la mandataria estatal, y aseguró que la situación que enfrenta se debe al recorte de 4 mil 800 millones de pesos de sus participaciones federales de este año.

Animal Político agregó que en su programa “Martes del Jaguar” del 28 de abril, la gobernadora recordó que para cubrir el recibo pasado pidió prórroga de 3 semanas a la CFE, “como en los pueblos para pagar los los centavitos”, y afirmó: “Creo que en mi vida nunca la conocí (la pobreza) y la vine a conocer ahora al final de mi vida, y digo hoy, después de todo se puede ser feliz en la pobreza, porque me siento pobre cuando me dice el secretario de Finanzas que no vamos a poder pagar la luz…”.

Y a pesar de las quejas por los recortes en participaciones, Sansores expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo recibido en otros rubros, como las inversiones para reparar carreteras y baches, agregó el medio.