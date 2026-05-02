DENUNCIAS DE ACOSO LABORAL EN EL DIF DE LAURA SANSORES SAN ROMÁN: URUETA; ADVIERTE DE PROTESTAS SI NO HAY SOLUCIÓN POR LA VÍA DEL DIÁLOGO

Al lamentar que el acoso laboral sigue siendo una problemática en dependencias estatales, entre ellas el DIF y cuya presidenta es Laura Sansores San Román, y municipales, José del Carmen Urueta Moha, secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, aseguró que existen múltiples quejas por presiones indebidas, cambios arbitrarios de horario y amenazas hacia sindicalizados, lo que de no ser atendido mediante el diálogo será por medio de movilizaciones de protesta.

El dirigente señaló que algunos empleados han sido obligados a laborar fuera de su jornada sin recibir pago de horas extras, además de intentos por modificar sus días de descanso de sábado y domingo sin apego a la ley, lo que representa una violación directa a las condiciones generales de trabajo.

En este contexto, advirtió que el sindicato no permitirá abusos, y que aunque se privilegia el diálogo, no se descartan movilizaciones en Municipios donde no exista disposición de las autoridades para atender las demandas laborales.

Urueta Moha reveló que han logrado acuerdos mediante la firma de minutas en Champotón, Calakmul y Escárcega, éste último tras momentos de tensión, y siguen pendientes negociaciones en Carmen y a nivel estatal, principalmente en lo relacionado con la nivelación salarial.

Detalló que existe una propuesta para mejorar categorías laborales que beneficiaría a entre el 30 y 40 por ciento de los trabajadores, pero estos procesos no deben verse afectados por el contexto político.

Finalmente, destacó que el Sindicato de los Tres Poderes cuenta con más de 6 mil agremiados en el Estado, lo que representa una base sólida para defender los derechos laborales y exigir el cumplimiento de los acuerdos establecidos.