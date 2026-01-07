miércoles, enero 7, 2026
TURISTAS EN MOTO SE ACCIDENTAN POR PÉSIMAS CONDICIONES DE LA NUNKINÍ- ISLA ARENA; EL GOBIERNO NO LE HA DADO MANTENIMIENTO: POBLADORES

Lo que inició como una aventura para conocer los atractivos naturales de la ínsula terminó en un accidente para una pareja de turistas yucatecos, a causa de las pésimas condiciones de los más de 40 kilómetros de la carretera que va de la Junta Municipal de Nunkiní a Isla Arena.

El percance ocurrió el domingo pasado en uno de los incontables baches, cuyas dimensiones y profundidades son variadas debido a que el camino no ha sido rehabilitado desde el inicio de la actual Administración estatal morenista.

Testigos auxiliaron a los heridos, que al parecer sufrieron algunas fracturas, y solicitaron apoyo a cuerpos estatales y municipales de emergencia.

Pobladores de Isla Arena pidieron dar mantenimiento integral a esa vía de comunicación terrestre, antes que ocurra una tragedia, sobre todo para la próxima temporada vacacional primaveral.

Tomado de Política Peninsular.

