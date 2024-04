Campesinos de División del Norte exigen a Layda Sansores una Universidad Tecnológica

Campesinos de la Junta Municipal de División del Norte han solicitado a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román la creación de una Universidad Tecnológica en la región. Esta iniciativa busca proporcionar una opción educativa para los hijos de los productores locales y así asegurarles una formación académica adecuada.

Juan Barbosa y José Manuel Mendoza Montejo, representantes de la comunidad, señalaron la importancia de esta nueva institución educativa, destacando que brindaría a los jóvenes de familias de escasos recursos una oportunidad única para prepararse y aspirar a un mejor futuro. Ambos coincidieron en que la creación de la Universidad Tecnológica sería un paso fundamental para el desarrollo de División del Norte y del municipio en general.

“Necesitamos el apoyo, no hay recursos para darle a nuestros hijos educación, y si la escuela está cerca, será de gran ayuda. En División del Norte hay muchos jóvenes que quieren una oportunidad, y si el gobierno no lo garantiza, no podremos darles a ellos, la oportunidad para que sean el futuro del mañana”, expresaron los campesinos.