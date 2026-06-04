PERSECUCIÓN CONTRA PERIODISTAS PONE EN DUDA EL RESPETO A LAS LIBERTADES EN CAMPECHE

El doctor Ricardo Colorado, especialista en materia penal, catedrático universitario y delegado federal de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para las Américas, afirmó que un Estado que se considere democrático debe garantizar la libertad de expresión, la crítica pública y el libre ejercicio periodístico. Señaló que, de lo contrario, se incurre en prácticas que, de acuerdo con planteamientos del lingüista y filósofo Noam Chomsky, pueden asociarse a un Estado fallido.

Colorado lamentó que continúen los señalamientos sobre presunta persecución política contra periodistas críticos en Campeche y cuestionó resoluciones judiciales relacionadas con procesos impulsados por la gobernadora Layda Sansores San Román a título personal. Sostuvo que deben respetarse principios como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad probatoria, al tiempo que pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para que emitan recomendaciones y se analice la posibilidad de que una autoridad federal atraiga el caso, argumentando la necesidad de garantizar imparcialidad y protección a periodistas que, aseguró, enfrentan procesos derivados de su labor informativa.