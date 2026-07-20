DESDE EL SEXENIO DE AMLO HAY ESPÍAS RUSOS EN MÉXICO PARA CONVERTIR AL PAÍS EN BASTIÓN COMUNISTA, ADVIERTE INFORME DE EU

En una publicación difundida en sus redes sociales, el medio denominado México a la Derecha dio a conocer que un nuevo informe del Departamento de Estado titulado “Cuba: La capital del comunismo del Siglo XXI”, alerta que en México hay agentes de inteligencia rusos operando bajo cobertura diplomática de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el propósito de allegarse información estratégica sobre el Gobierno de Donald Trump, aunque esa presencia data desde el sexenio de AMLO.

México a la Derecha indica que el reporte “advierte sobre la presencia de agentes de inteligencia rusos en México que operan bajo cobertura diplomática del Gobierno de Sheinbaum, para obtener información estratégica sobre Estados Unidos”.

La presencia de los espías, agrega, data desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que se intensificó tanto la presencia de “diplomáticos” rusos como las “ayudas” a Cuba a cambio de “médicos cubanos”.

El documento, continúa, señala que esta actividad ha generado fricciones diplomáticas entre Washington y el Gobierno mexicano en los últimos años, y sostiene que el régimen cubano continúa desempeñando un papel clave como aliado de gobiernos autoritarios y redes de inteligencia vinculadas a Rusia.