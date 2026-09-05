CIRCULA EN REDES: EMPLEADO DE LA CFE DENUNCIA QUE POLICÍAS LO ESPOSARON Y DETUVIERON SÓLO POR TENER AUTO CON PLACAS FORÁNEAS

“ES UN ABUSO DE AUTORIDAD”

Escárcega.— Lo que al principio se trató por bloquear la entrada a una casa terminó con la detención de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por tener vehículo con placas foráneas, el cual fue llevado al corralón, a pesar de que mostró documentos en regla y reveló que pronto actualizaría las lámina.

Desde la góndola de la patrulla, el detenido denunció: “Es un 4buSo de autoridad, porque no he cometido un delito grave y estoy frente a mi domicilio”.

De acuerdo con su versión, él llegó a la calle 22, entre 45 y 47 de la colonia Esperanza, por comida, y aseguró que en ese momento nadie le había pedido retirar su automóvil, ya que no tenía intención de quedarse en el lugar. Además, estaba frente a su vivienda.

El empleado de la CFE relató que los policías municipales le dijeron que la situación también tenía que ver con que su automóvil portaba placas de otro Estado, a lo que aclaró que acababa de comprarlo y que pronto realizaría la actualización.

A pesar de la explicación y a que entregó papeles como tarjeta de circulación, licencia e identificación, el detenido se quejó de que entre 3 genízaros lo tomaron del cuello para esposarlo y subirlo a una patrulla. “Me están lastimando”, expresó.

Finalmente, a pesar de que la esposa cuestionó cuál era el delito, pues el tema de las placas no justificaba la detención, fue trasladado a los separos y su automóvil llevado al corralón.

Por el momento, no hay información de la corporación policiaca.

Fuente: Tves Escárcega.