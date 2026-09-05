BLOQUEAN CARRETERA FEDERAL DEL GOLFO Y LA CFE LES RESTABLECE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO; VECINOS LLEVABAN MÁS DE 5 HORAS SIN LUZ

Habitantes del fraccionamiento Puesta del Sol y de la colonia Ortiz Ávila bloquearon durante 1 hora ambos sentidos de la carretera federal del Golfo, en el tramo Carmen-Puerto Real, en protesta por permanecer más de 5 horas sin energía eléctrica, lo que generó largas filas de automóviles particulares, unidades de carga y autobuses en ambos sentidos de la vialidad. Se retiraron tras quedar restablecido el suministro.

Los inconformes recalcaron que decidieron cerrar la carretera ante la falta de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues además de las afectaciones a sus actividades cotidianas, temían que alimentos y medicamentos que requieren refrigeración se echaran a perder.

También manifestaron preocupación por los adultos mayores y otras personas vulnerables, debido a las altas temperaturas registradas durante la tarde y la imposibilidad de utilizar ventiladores o equipos de aire acondicionado.

Policías estatales llegaron al lugar para dialogar con ellos y buscar la liberación de la carretera, pero las negociaciones fueron complicadas, mientras las filas de vehículos continuaban aumentando.

Después de aproximadamente 1 hora de bloqueo y diálogo con los colonos, el suministro eléctrico fue restablecido en los sectores afectados.

Una vez confirmado que tenían energía eléctrica de nuevo, los inconformes levantaron el bloqueo de manera pacífica.