CAMPECHE, ÚLTIMO EN CALIDAD Y COMPETENCIA.

Ayer El Economista publicó el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal (ICCOE), el cual evalúa y compara el desempeño del mercado laboral de las 32 entidades federativas de México utilizando datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI para medir aspectos de acceso al trabajo, formalidad, estabilidad y condiciones de la ocupación.

Los peores cuatro estados, marcados con semáforo rojo porque tienen los niveles más bajos debido a que enfrentan condiciones desfavorables y menor formalidad, son Guerrero, Campeche, Tlaxcala y Tabasco, entidades gobernadas por Morena, por mandatarios tan corruptos e impresentables que de plano espantaron toda la inversión privada y fracasaron en crear empleos formales.

En el caso de Campeche, desde que inició su gobierno Layda Sansores inició una campaña de polarización social, desprestigiando empresarios con acusaciones sin sustento, lo que ahuyentó a los inversionistas y se tradujo en mayor desempleo, situación que se agravó cuando servilmente rechazó la reubicación de Pemex al Carmen. Sus resultados están a la vista: decrecimiento económico e informalidad laboral, marcados por una creciente inseguridad.

CON LOS SANSORES ESTAMOS PEOR QUE NUNCA.

El fracaso económico del Gobierno de Todos los Corruptos Sansores multiplicó el rezago de Campeche, pues de acuerdo al ICCOE, se presenta un debilitamiento estructural en todas las métricas de acceso, estabilidad y formalidad del trabajo. Empezando porque el 35.8% de la población se encuentra en pobreza laboral. Eso significa que el ingreso en uno de cada tres hogares campechanos no alcanza para cubrir la canasta alimentaria básica.

Peor aún se encuentra la informalidad laboral, pues el 61.4% de los trabajadores campechanos no cuentan con prestaciones de ley ni con seguridad social. Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el mercado local registra pérdidas de plazas netas, principalmente en sectores de la construcción y el comercio. Y esa contracción en el empleo continúa creciendo.

Existe también una marcada desigualdad Interna, pues mientras que en la capital el desempleo ronda el 2.7%, en Ciudad del Carmen la desocupación escala al 5.1% por su marcada dependencia del sector energético, con una grave tasa de subocupación —porcentaje de población con empleo que tiene necesidad de trabajar más horas— del 23.1%. No trajo nada bueno Layda Sansores a los campechanos, menos mal que ya solo restan 375 días a su nefasto gobierno.