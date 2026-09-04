PEMEX, BARRIL SIN FONDO | Por Lourdes Mendoza 

El boquete financiero de Pemex parece ser un barril sin fondo que está arrastrando las finanzas de todo el gobierno federal. Tan solo en los últimos dos sexenios de la ‘4T’ se le han destinado 130 mil millones de dólares y lo que se acumule, porque sigue careciendo de liquidez.



El prometido saneamiento de las finanzas de la petrolera encomendado a la secretaria de Energía, Luz Elena González, no llega ni llegará, pues la situación empeora cada día ante su flujo de caja negativo, la caída en la producción y una abultada deuda de 79 mil millones de dólares. ¡Ni Lozoya se atrevió a tanto! Por cierto, Ernestina Godoy, ¿cuándo comienza el juicio FGR vs. Lozoya, el mirrey de la corrupción con EPN y su familia? Todo está documentado y el dinero en sus cuentas y en las de su mami Gilda Austin y de su hermana Gilda Lozoya, de acuerdo con la UIF. Este aplauso para la presidenta nadie se lo negaría.

FUERTE DOBLE

Una publicación reciente de Bloomberg encendió las alarmas al asegurar, basado en un análisis de las últimas calificaciones crediticias de Moody’s y S&P Global, que la calificación de México está siendo rebajada y tratada como “bonos basura” por los inversionistas debido a los riesgos que el mercado ve en la deuda de Pemex, la cual es respaldada por, ¿adivine quién? Exacto, por papá gobierno federal.

El balde de agua fría fue tal que en la Secretaría de Hacienda se volcaron a hacer un comunicado intentando enmendar la plana, pero lo cierto es que la baja en las calificaciones de México pone al país en la situación de pagar mayores rendimientos a los prestamistas cuando sale a emitir deuda.

Y así, mientras en Palacio Nacional se insiste en que ya casi todos los proveedores cobraron y que todo va mejorando, la realidad ya los alcanzó y la deuda que trae Pemex con proveedores es de más de 21 mil millones de dólares. Ni la Sener de Luz Elena González ni Pemex de Juan Carlos Carpio han podido informar claramente qué está sucediendo con esos pagos, ya no digamos sobre el desastre financiero que traen, pese a que la actual secretaria se llevó a sus “mejores cuadros” desde el gobierno de la CDMX para supuestamente arreglarlo.

La presión financiera en empresas que le trabajan a Pemex es tal que la presidenta pidió a Pemex salir a explicar por qué los proveedores no han cobrado. Afiliados a AMESPAC, como Eni, SLB, Diavaz, Halliburton, Cotemar, Baker Hughes, entre otras empresas, siguen preguntando dónde quedaron miles de millones de pesos por trabajos realizados desde 2024. Debe ser que los depósitos también viajan en el Tren Maya: algún día llegarán, solo que nadie sabe exactamente cuándo.



Ok, ¡no! Fue un mal chiste. Lo que no es un chiste es la cantidad de dinero que el gobierno destina para comprar votos en cada elección y la de 2027 está a la vuelta de la esquina.

Para más información: https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/2026/09/04/pemex-barril-sin-fondo/