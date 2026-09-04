“QUEREMOS LLEGAR A FIN DE AÑO CON 99 HOMICIDIOS. ESE ES EL IDEAL”, DICE EL GOBERNADOR MONREAL

El gobernador morenista de Zacatecas, David Monreal Ávila, convirtió los homicidios en una meta estadística al asegurar que su administración busca cerrar el año con “máximo 99” como parte de su estrategia de seguridad.

El mandatario afirmó que hasta septiembre se registraron 64 asesinatos y que llegar a dos dígitos representaría un avance histórico para el estado, pero sus declaraciones generaron críticas por presentarlo como un objetivo que debe cumplirse y no como tragedias que afectan a familias enteras.

“Ese es el ideal en el que estamos pensando en la Mesa de Construcción de Paz y yo deseo de corazón que podamos con la valentía, el compromiso del Ejército, de la Guardia, de las policías auxiliares, de las policías de investigación, de las fiscalías podamos hacer realidad”, sostuvo.