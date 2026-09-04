DISPARAN CONTRA VIVIENDA EN SABANCUY; PROPIETARIO HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS POR “DERECHO DE PISO”

El propietario del predio atacado a balazos la noche del jueves 3 de septiembre en la colonia Centro de Sabancuy habría recibido previamente llamadas de amenaza relacionadas con el presunto cobro de “derecho de piso”. La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) confirmó tres detonaciones que habrían impactado en la ventana del domicilio.

Se desconoce si el afectado presentó una denuncia formal ante las autoridades ministeriales o si solicitó alguna medida de protección tras las presuntas amenazas.

Durante el ataque, sujetos armados dispararon en al menos tres ocasiones contra la fachada de una vivienda, provocando daños en una de las ventanas. No se reportaron personas lesionadas ni detenidos por estos hechos.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, mientras personal de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes para buscar indicios, aunque no localizaron casquillos percutidos en el lugar.