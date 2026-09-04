AUTORIDADES DEL “QUIROGA” IMPIDEN AL DIPUTADO MACDONALD TOMAR FOTOS, PERO SÍ SE LO PERMITEN A LA MAMÁ DE PABLO GUTIÉRREZ PARA SUS REDES

El diputado por Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Hernández MacDonald, se quejó de que al intentar recorrer el Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar” le prohibieron tomar fotos en determinadas áreas, cuando a Rosemarie Lazarus Jaber, presidenta del DIF Municipal y madre del exalcalde y hoy coordinador estatal de la transformación, Pablo Gutiérrez Lazarus, sí la dejaron tomarse fotografías hasta con pacientes para subirlas a sus redes sociales. No ingresó.

Le aclaró a los encargados del nosocomio que por escrito precisó que dos personas iban a acompañarlo para tomar gráficas, pues su interés y deber son informarle a la ciudadanía las condiciones de operatividad del inmueble, “y si no me lo permiten lo denunciaré en la tribuna del Congreso del Estado, porque es indigno”.

En respuesta, el doctor Rosales dijo que las autoridades del hospital les hacen una invitación a los diputados para recibirlos y platicar sobre los temas del inmueble, pero el tema de las fotografías y las cámaras es institucional y restringido en áreas donde hay pacientes y privacidad.

Hernández MacDonald explicó que a la doctora Liliana Montejo, coordinadora estatal IMSS Bienestar Campeche, le expuso que no se tomarían fotos de esas áreas, y la propuesta de que luego le pasarían información la rechazó, porque, expresó, no puede quedarse en eso, “y voy a señalarlo en la tribuna, porque si así me tratan, no me imagino cómo atienden a los pacientes, muchos de los cuales han externado muchas quejas”.

Tengo evidencias de que personal del DIF, a cargo de la mamá del exalcalde, se tomó fotos con pacientes, aseveró.

En sus redes sociales, el legislador cuestionó: “¿De qué tienen miedo, si todo está en orden, si el hospital funciona como presume el Gobierno?, ¿por qué no abrir la puerta de par en par y dejar que la cámara grabe la excelencia?, y ¿por qué no organizar ustedes mismos el recorrido, orgullosos, con el pecho inflado, mostrando cada pasillo?”, y sentenció: “A lo único que un Gobierno honesto nunca debería temerle, es a la luz pública”.