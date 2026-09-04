SHEINBAUM LLEGÓ A SU SEGUNDO INFORME DESGASTADA POR NARCOESCÁNDALOS Y SIN EL CONTROL DE SU PARTIDO MORENA, AFIRMAN

-“La falta de resultados en seguridad es lo que más afecta su imagen pública, mientras la economía no termina de despegar”

El dirigente estatal del PRI en Campeche, Ricardo Miguel Medina Farfán, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a su segundo Informe desgastada y atrapada en una crisis, involucrada por los personajes ligados al narcotráfico de Morena, y toda la credibilidad que tardó en construir se desmoronó por la falta de acción contra el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, y no tiene control de su partido.

Aseveró que la falta de resultados en seguridad es lo que más afecta la imagen pública de la mandataria federal, de quien dijo no tiene la capacidad, la fortaleza ni la entereza para actuar en contra de personajes de su propio partido. “Está secuestrada, maniatada”, afirmó.

Y a todo esto, continuó Medina Farfán, se agrega que Andy López Beltrán ha osado cuestionar su autoridad, con lo cual Sheinbaum Pardo ha visto menguar su liderazgo y “no encuentra su propia esquina”.

Mientras tanto, el país sigue sumido en una guerra contra el narco que sigue generando desaparecidos, y aunque la Presidenta quiere justificar el éxito en seguridad con la baja en homicidios, el aumento en desapariciones le echan por tierra esta afirmación, aseveró el tricolor.

La economía no termina de despegar y en el escenario político no halla la forma de retomar el control de su partido Morena, resumió Medina Farfán.