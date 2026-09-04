QUE CAIGAN LOS MANDOS RESPONSABLES DEL OPERATIVO FALLIDO EN KOBÉN: ARMENTÍA; “SERÍA TRISTE NO HACERLO”

San Francisco de Campeche.- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Pedro Armentía López, afirmó que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) evidencia violaciones a los derechos de policías, y pidió a las instancias correspondientes como la Fiscalía Anticorrupción, investigar de manera exhaustiva y sancionar a los mandos superiores involucrados, pues sería triste no hacerlo.

El legislador señaló que la resolución turnada a otras instancias debe trascender el plano formal y derivar en consecuencias reales para los responsables. “Espero que no quede nada más en un resolutivo”, manifestó, tras reconocer que diversos grupos afectados han mostrado inconformidad por el alcance limitado de la recomendación.

La investigación debe ser exhausta y eficiente y llegar hasta cualquiera de los mandos superiores que tuvieron que ver en el operativo fallido, subrayó, y añadió que la propia resolución evidencia fallas en la planeación técnica que derivaron en violaciones a derechos humanos.

Consultado sobre posibles sanciones ejemplares, Armentía López dijo que esperará el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y la Secretaría de Buen Gobierno Anticorrupción, pero rechazó que se limite a separar a alguien del cargo: “Lo que buscamos es que se repare el daño a las víctimas”, afirmó.

El legislador recordó que muchos policías, incluyendo a personal femenino, fueron cesados sin recibir compensación alguna, y subrayó la urgencia de que se les repare integralmente y no sean víctimas de persecución.

El diputado insistió en que el tema no debe politizarse ni vincularse a colores partidistas. “Esto no tiene partidos, ni ideologías, por lo cual las autoridades especializadas deben actuar con eficacia y evitar que el caso quede “encarpetado” o en el vacío legal.

El legislador refirió que la queja también fue turnada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual está a la espera de una resolución que podría tener repercusiones a nivel nacional, no sólo estatal. “No es nada más para Campeche”, precisó.