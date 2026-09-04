ONDA TROPICAL 36 DEJARÁ FUERTES TORMENTAS ESTE VIERNES; LA 37 LLEGARÁ ENTRE LA TARDE Y NOCHE

OTRA AVANZA POR EL CARIBE Y PODRÍA LLEGAR A LA PENÍNSULA LA PRÓXIMA SEMANA

La península de Yucatán continuará bajo condiciones favorables para lluvias y tormentas este viernes 4 de septiembre, mientras los remanentes de la onda tropical 36 se alejan y una nueva onda tropical, la número 37, se aproxima desde Centroamérica y comenzaría a ingresar a la región entre la tarde y la noche.

Durante este viernes, los remanentes de la onda 36, la formación de la vaguada maya y la presencia de un vórtice ciclónico y una vaguada en niveles superiores favorecerán el desarrollo de tormentas. Las mayores probabilidades se concentran en gran parte de Campeche y Yucatán, así como en el centro y occidente de Quintana Roo, principalmente entre el mediodía y las 9 de la noche.

Para Campeche y Yucatán se estiman tormentas fuertes dispersas, con acumulados de 25 a 50 milímetros. En Quintana Roo se esperan precipitaciones más aisladas, con acumulados de 5 a 25 milímetros. Las tormentas podrían estar acompañadas de abundante actividad eléctrica, turbonadas y fuertes rachas de viento, además de provocar encharcamientos o inundaciones localizadas.

En Campeche se prevén temperaturas máximas de 32 a 36 grados, mientras que en Yucatán podrían alcanzar entre 32 y 38 grados y en Quintana Roo entre 32 y 36 grados. El ambiente permanecerá caluroso y húmedo antes del desarrollo de las lluvias.

La onda tropical 37 comenzaría a aproximarse este viernes y sus efectos serían más notorios a partir del sábado, con un incremento y mayor distribución de las precipitaciones durante el fin de semana. Este sistema corresponde a remanentes de la tormenta tropical Dolly, aunque ya no se trata de un ciclón tropical.

El panorama seguirá activo: otra onda tropical avanza por el Caribe Central y podría aproximarse a la región a principios de la próxima semana, mientras se prevé que el potencial de lluvias permanezca elevado en los próximos días.