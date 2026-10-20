¡PROMETIERON MEDICINAS GRATUITAS Y HOY NO PUEDEN GARANTIZAR EL ABASTO! PAN ACUSA CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA EN EL SISTEMA DE SALUD

Vía: Mesa de Debate Político de Radio Fórmula

La diputada federal del PAN, Kenia López Rabadán, arremetió contra el Gobierno federal por la crisis de desabasto de medicamentos y acusó que la corrupción, la negligencia y la falta de capacidad técnica han impedido garantizar la atención médica a millones de mexicanos, pese a las promesas realizadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante sus declaraciones, la legisladora recordó una publicación de López Obrador realizada en 2015, en la que aseguraba que combatir la corrupción en la compra de medicamentos permitiría garantizar su gratuidad universal. Sin embargo, sostuvo que, años después, el sistema de salud continúa enfrentando graves problemas de suministro.

“Estamos peor porque hay corrupción y no hay compra de medicinas”, afirmó López Rabadán, quien acusó que las autoridades no solo fallaron en la adquisición de medicamentos, sino que también desmantelaron el Seguro Popular sin establecer, a su juicio, una alternativa capaz de garantizar la atención de los pacientes.

La panista también lanzó señalamientos sobre presuntos contratos millonarios relacionados con personas cercanas a los hijos del expresidente, aunque en sus declaraciones no presentó detalles suficientes para verificar esas acusaciones.

En respuesta, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, defendió la postura del Gobierno federal y aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la existencia de problemas de desabasto y la necesidad de atender sus causas. También cuestionó que el PAN continúe centrando sus críticas en López Obrador, al señalar que la oposición mantiene una confrontación política con el expresidente en lugar de presentar otras propuestas.