DIPUTADA MARISELA FLORES EXHORTA A LA SPSC REFORZAR VIGILANCIA EN CAMINOS RURALES Y COMUNIDADES

Ante los reportes de hechos delictivos y las dificultades que enfrentan habitantes de comunidades rurales para solicitar auxilio, la diputada independiente Maricela Flores Moo presentó una propuesta para reforzar la seguridad en las carreteras y caminos del municipio de Calakmul.

La legisladora planteó exhortar a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) del Estado de Campeche para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Calakmul, fortalezca los operativos de prevención y vigilancia en las principales vías de comunicación, caminos rurales y accesos a las localidades.

La propuesta busca dar prioridad a las zonas donde se han reportado hechos delictivos, así como a aquellas comunidades que enfrentan mayores dificultades para solicitar apoyo de las autoridades ante una emergencia.

La iniciativa pone sobre la mesa la necesidad de garantizar mayor vigilancia y atención policial en las comunidades alejadas de Calakmul, donde las dificultades de comunicación pueden complicar la solicitud oportuna de auxilio.