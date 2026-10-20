CCE AÚN SIN PROYECTO DE DESARROLLO ECONÓMICO; MIENTRAS COPARMEX YA PRESENTÓ SU PROPUESTA

Mientras la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Campeche ya presentó ante el Congreso del Estado una propuesta para destinar 500 millones de pesos al desarrollo económico, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) continúa sin definir un proyecto concreto ni una postura sobre esta iniciativa.

La presidenta del CCE, Martha Reyes Aldama, reconoció que el organismo todavía trabaja en la elaboración de un documento conjunto y que será hasta su conclusión cuando dé a conocer sus planteamientos para impulsar la economía estatal.

Aunque el Consejo agrupa a 19 organismos empresariales, entre ellos Coparmex, Canaco, Canacintra y colegios de profesionistas, su dirigente no precisó cuándo estará lista la propuesta ni adelantó las acciones específicas que contempla.

Cuestionada sobre la viabilidad de destinar recursos al desarrollo económico, como plantea Coparmex, la dirigente evitó comprometer el respaldo del CCE y sostuvo que primero es necesario consultar con las autoridades correspondientes.

“Nosotros podemos pedir, pedir, pero hay que ver lo que es viable y lo que no es viable”, manifestó, al insistir en que el objetivo del organismo es establecer puentes de comunicación con los gobiernos estatal, federal y municipal.

Reyes Aldama aseguró que continuarán las mesas de trabajo y que próximamente se dará a conocer el documento, aunque por ahora no existe una fecha anunciada para su presentación.