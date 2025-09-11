jueves, septiembre 11, 2025
CIRCULA EN REDES: ¿LES GUSTARÍA QUE SAN LORENZO REGRESE A LOS CAMPECHANOS?

La aprobación en fast track de la llamada “ley alito” ha reabierto el debate en Campeche sobre el futuro de San Lorenzo, un club de playa privado que por años ha permanecido bajo control de la familia Sansores.

Aunque la Constitución garantiza el libre acceso a las playas, este espacio se ha mantenido como un sitio exclusivo, donde las familias campechanas deben pagar para disfrutar del mar que, por derecho, pertenece a todo

