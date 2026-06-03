A UN AÑO DE QUE TERMINE EL SEXENIO DE LAYDA, CAMPECHE SE CONSOLIDA COMO RUTA CLAVE PARA EL TRASIEGO AÉREO DE DROGAS: SOL YUCATÁN

De acuerdo con una investigación publicada por el diario digital Sol Yucatán, informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), señalan que a un año de que termine el Gobierno de Layda Sansores San Román, el Estado de Campeche se ha consolidado como punto neurálgico y ruta clave para el trasiego de estupefacientes en el sureste mexicano, al grado de operar como un auténtico “aeródromo” para el crimen organizado.

Resalta que la vasta extensión selvática y el litoral marítimo de Campeche facilitan el aterrizaje de narcoavionetas y el desembarco de cargamentos provenientes de Sudamérica, lo que queda de manifiesto con las múltiples caídas de avionetas y la detección de narcopistas cerca de la ciudad capital y en municipios, donde la DEA ha identificado a cabecillas que operan impunemente.

Esta posición geográfica estratégica, continúa Sol Yucatán, mantiene al territorio bajo disputa constante entre células locales y grandes organizaciones delictivas, pues los reportes señalan que el Cártel de Sinaloa, particularmente la facción de Los Chapitos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), éste operando a través de brazos armados regionales como el grupo Pura Gente Nueva, se disputan el control de las rutas en los municipios de Candelaria, Escárcega, Hopelchén y Ciudad del Carmen.

Y aunque los registros oficiales muestran una aparente disminución en las incautaciones de aeronaves en los últimos años, Sol Yucatán advierte que van en aumento las denuncias ciudadanas en comunidades rurales sobre sobrevuelos a baja altura y la existencia de pistas de aterrizaje clandestinas ocultas en la maleza, lo que evidencia que el flujo ilegal se mantiene activo en la región.

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