miércoles, junio 3, 2026
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SHEINBAUM ANUNCIA ALIANZA CON PETROBRAS PARA EXPLORAR NUEVAS RESERVAS DE PETRÓLEO EN LA SONDA DE CAMPECHE

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Pemex y Petrobras firmarán un acuerdo para explorar nuevos yacimientos en campos maduros como Cantarell, en la Sonda de Campeche. Destacó que la petrolera brasileña cuenta con experiencia en exploración en aguas profundas y en reservas ubicadas a mayor profundidad.

Durante su conferencia matutina, explicó que la alianza permitirá aprovechar la tecnología y experiencia de Petrobras para buscar nuevas oportunidades de producción en zonas con menor extracción. El convenio, previsto para concretarse en junio, podría impulsar nuevas actividades petroleras en aguas de Campeche.

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