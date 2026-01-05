PAPÁ AMENAZADO DE MUERTE POR DENUNCIAR QUE SU HIJO FUE VÍCTIMA DE AGRESIÓN SEXUAL INTERRUMPE DISCURSO DE SHEINBAUM; ELLA PROMETE ESCUCHARLO

Tras burlar la seguridad del área, el joven Juan Leonardo Pérez interrumpió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un discurso en Tizayuca, Hidalgo, para dialogar con ella y exponerle una denuncia, a lo que la mandataria le respondió: “Ahorita te escucho”, y le pidió un momento para atenderlo.

Luego, en entrevista, Juan Leonardo explicó que su conducta obedeció a que su hijo sufrió una agresión sexual agravada en una escuela primaria, de la cual responsabiliza al director, y él está amenazado de muerte por denunciar.

Y reveló: “Borraron todos los videos, falsificaron mi firma y la de mi esposa y el subprocurador de Hidalgo y el MP ocultaron la carpeta de denuncia durante cinco meses, de diciembre de 2024 me dieron acceso el 20 de mayo de 2025. Al gobernador le mandé los videos y audios, pero no ha pasado nada, y la fiscal no se presenta a las audiencias”.

Juan Leonardo precisó que su hijo acaba de cumplir nueve años y padece autismo grado dos, que lleva un año luchando para exigir justicia, y que el procurador Hiram González y el subprocurador de Hidalgo, Francisco Hasbún, son quienes lo han amenazado de muerte.