FIERROS MAL ENSAMBLADOS POR LA CORRUPCIÓN VALEN 9 VECES MÁS QUE LAS VIDAS PERDIDAS EN INTEROCEÁNICO: CORTO POLÍTICO; “SALINAS EXHIBE A LA 4T”

Al resaltar que la maniobra del exvocero Jesús Ramírez Cuevas de intentar culpar a Ricardo Salinas Pliego por las indemnizaciones de “30 mil pesos” fue un bumerán contraproducente, pues al querer desviar la atención hacia el “empresario neoliberal” terminó iluminando la corrupción del Estado, el creador digital Corto Político destacó que el magnate exhibió a la cuarta transformación al mostrar los documentos que prueban que su empresa, Seguros Azteca, protege la infraestructura física por 82.9 millones de pesos, mientras que la vida de los pasajeros fue encomendada a Seguros Ve Por Más (Bx+) por una prima ridícula de 9.1 millones.



El magnate no sólo se “lavó las manos”, sino expuso la radiografía moral del régimen, pues para el Gobierno Federal los fierros mal ensamblados por la corrupción valen 9 veces más que la s@ngr£ de los ciudadanos que mur¡eron aplastados dentro de ellos, agregó, y expuso que mientras se discute quién paga los platos rotos, los verdaderos arquitectos del desastre permanecen en un silencio cómplice, pues el tren no descarriló por un acto del PRIAN, sino porque Gonzalo “Bobby” López Beltrán y su red de prestanombres (Amílcar Olán y Pedro Salazar) monopolizaron la venta de balasto, suministrando piedra de mala calidad a precio de oro, sabiendo —como consta en audios filtrados— que el descarrilamiento era cuestión de tiempo.



El Tío Richie ya limpió la zona de tiro y ahora tiene el dedo en el gatillo.

