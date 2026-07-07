EL LOCO Y LA LOQUILLA

Todos sus subordinados se le salieron del huacal y están haciendo lo que les venga en gana, empezando por el tarado sin Cerebro, continuando con el exdiputado “Chapito” y ahora con su comadrita Juana la Loca.

–“¿Cómo ven que la comadrita de la gobernadora, el que sale o salía con ella en su programa de los martes, a quien se conoce popularmente como “Juana la Loca” anda destrampada en precampaña porque ya se le ocurrió que puede ser diputado federal por el primer distrito electoral? ¿Qué le da valor a ese siniestro, pero delicadito personaje para sentirse con la fuerza necesaria de ganar una elección federal?” cuestionó interesado el bolero don Memín.

–“Bien dicen querido compadrito, le respondió su comadre doña Chela, que el poder apendexa a muchos y a otros los vuelve locos, aunque en el caso que nos ocupa tengo que reconocer que su enfermedad mental rebasa el nivel de la locura y la convierte solamente en una loquilla” argumentó.

–“Lo primero que debe hacer el sujeto en cuestión, opinó el viejo Julián, es renunciar a su cargo, ya que es un requisito que puso el partido guinda para quienes quieran aspirar a cargos de elección popular; en este caso, se dice que la “comadrita” no renunció sino que lo renunciaron por querer pasarse de lanza, y que ahora lo que busca es negociar para que le regresen la chamba y no se quede en la miseria. Ya que, si bien ha robado con descaro en su cargo, tiene gustos muy caros, y sus amiguitos ya deben haber vaciado su cuenta bancaria”.

–“Quisiera creer que se trata de una aspiración legítima si la “comadrita” en cuestión realmente fuera campechano, pero todos sabemos que es tabasqueño, y que además, está aspirando a ese cargo sin el aval de la gobernadora, pues la candidata oficial de la Tía es la que estaba Lizta para see gobernadora” recordó.

–“¿Entonces es un abierto desafío a su comadre?, preguntó don Memín, porque hay que recordar que ese sujeto, sin principios, sin moral y sin lealtad alguna, le ha estado publicando cosas muy fuertes a la Tía Liz, le ha pegado hasta bajo la lengua desde hace tiempo, y parece que lo que busca ahora es aguarle la fiesta, echarle a perder la postulación”.

–“Lo que yo veo, aventuró doña Chela, es que ni eso puede controlar la Tía gobernanta. Ya todos sus subordinados se le salieron del huacal y están haciendo lo que les venga en gana, empezando por el tarado sin Cerebro, continuando con el exdiputado “Chapito” y ahora con su comadrita Juana la Loca. Qué mal le está yendo a la mandataria en el declive de su poder” lamentó

–“Yo quisiera decirle a la “comadrita” intervino don Julián, que si quiere ser diputado federal, que vaya a pelear un distrito en su estado natal, porque aquí nosotros tenemos campechanos muy capaces para desempeñar ese cargo y que no están buscando solamente fuero para que no les finquen responsabilidades. Ya hay un loco buscando la gubernatura y ahora una loquilla quiere ser diputado federal. ¿Qué más nos falta por ver?” cuestionó.