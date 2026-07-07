DETECTA LA COMUNA QUE “TAPÓN” DE BASURA EN DRENAJE NATURAL CAUSA ANEGACIONES EN SOLIDARIDAD NACIONAL; USARÁ MAQUINARIA PARA DESAZOLVARLO

San Francisco de Campeche.- Personal de Protección Civil Municipal colocaron una bomba hidráulica para extraer agua acumulada en un punto de la costera y verificar que un “tapón” de basura impide el libre flujo de aguas, lo que provoca encharcamientos en la unidad habitacional Solidaridad Nacional.

Tras varios minutos, personal municipal confirmó que hay dicho inconveniente, ante lo cual se tendrá que usar maquinaria para desazolvar ese drenaje natural y evitar afectaciones a los residentes cercanos.

Cabe señalar que se aprecia una gran cantidad de basura, entre bolsas, platos y otros artículos de plásticos y hasta llantas.