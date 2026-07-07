ENJAMBRE DE ABEJAS PARALIZA GASOLINERA

Ciudad del Carmen.- Momentos de preocupación y tensión se vivieron en una gasolinera ubicada en el kilómetro 41 de la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy, luego de que varios trabajadores y algunos clientes fueran atacados por un enjambre de abejas al parecer africanizadas. Al final, Protección Civil llegó para controlar a los insectos.

En redes circulan videos donde empleados dan la voz de alerta para ir en busca de refugio dentro de las oficinas, mientras automovilistas permanecieron resguardados en el interior de sus vehículos.

De acuerdo con el personal del establecimiento, el enjambre se concentró inicialmente sobre 2 columnas metálicas, donde permaneció varios minutos pero luego se alteró y lanzó nuevo ataque, lo que obligó a suspender temporalmente el despacho de gasolina y diésel.

Los trabajadores pidieron apoyo al número de emergencias 911 en al menos 2 ocasiones, pero, aseguraron, les informaron que no contaban con el equipo necesario para atender ese tipo de incidentes, por lo cual el reporte sería canalizado a Protección Civil.