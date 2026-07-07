martes, julio 7, 2026
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PROMETE LA CFE MEJORAR SU SERVICIO Y LIBERAN A SUS EMPLEADOS Y VEHÍCULOS EN XMEJÍA Y UKUM

Hopelchén.- Tras la promesa del superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Gaspar Cobos Santos, de que mejorará la calidad del servicio lo más pronto posible, pobladores de Ukum y Xmejía liberaron esta madrugada a trabajadores y 2 vehículos de la empresa.

El ofrecimiento y aceptación se concretó alrededor de las 3 de la mañana, luego de que el pasado lunes los pobladores acordaran la medida de protesta por el apagón de más de 72 horas y la inestabilidad en el voltaje.

Como parte del acuerdo, los trabajadores limpiarán el tendido eléctrico que está entre el monte desde Chunchintok hasta Ukum.

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