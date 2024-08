DIPUTADOS MORENISTAS SOLO APLICARÍAN MULTA A PABLO POR PROSELITISMO Y USO DE RECURSOS PÚBLICOS: JUÁREZ LARA

El ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Carmen, Hugo Alberto Juárez Lara, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el Congreso del Estado determine una sanción contra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus que no vaya más allá de una simple multa económica, a pesar de que existen dos sentencias que evidencian la reincidencia en actos de proselitismo en horas laborales.

Juárez Lara indicó que, aunque aún no se ha tomado una acción definitiva, el panorama es incierto debido a que la mayoría de los diputados pertenecen a Morena y partidos aliados, lo cual podría suavizar cualquier medida en contra del alcalde. En días pasados, Gutiérrez Lazarus viajó a la capital del estado para reunirse con los futuros legisladores, lo que, según el ex candidato, demostraría que la sanción no tendrá mayores repercusiones.

Ante la posibilidad de una resolución leve, Juárez Lara afirmó que estaría dispuesto a llevar el caso ante el Tribunal Regional Electoral en Xalapa o, incluso, ante el Tribunal Federal Electoral (TRIFE), con el objetivo de buscar una sanción más estricta en caso de que el Congreso no actúe con firmeza.

