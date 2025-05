LAYDA SANSORES QUIERE QUEDARSE CON VEHÍCULOS DEL CORRALÓN: “SI NO LOS RECLAMAN, LOS VAMOS A USAR”

Con total descaro, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, anunció que está por implementarse una nueva ley que permitirá al gobierno estatal apropiarse de los vehículos que permanecen en el corralón y que no sean reclamados en un plazo de dos meses. Argumentando que ya no hay espacio y que las unidades se están convirtiendo en chatarra, Sansores afirmó que dichos vehículos podrían ser destruidos o reutilizados por el gobierno, especialmente por la policía. “Si no lo has solicitado, tu motocicleta o tu coche, pues quiere decir que ya la pueden hacer chatarra o bien la podemos utilizar para que lo use la policía o para alguna acción que sea productiva”, advirtió, al tiempo que pidió a los ciudadanos “irse preparando”.