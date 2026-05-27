FAMILIA HAM RECUPERA PREDIO EN EL CENTRO HISTÓRICO TRAS LITIGIO DE MÁS DE TRES AÑOS

Luego de más de tres años de disputa legal, concluyó el conflicto entre la familia Ham y Anielka García Villajuana por la posesión de un predio ubicado en la calle 10 por 57, en el Centro Histórico de Campeche, donde anteriormente operaba el establecimiento “Puerto de Cantón”.

De acuerdo con la información difundida, las autoridades dieron la razón legal a los propietarios del inmueble, por lo que la ocupante desocupa el lugar este mismo día, retirando sus pertenencias como parte del cumplimiento de la resolución.

En el sitio se observan labores de traslado de objetos y enseres. También se señaló que, presuntamente, el interior del predio estaría siendo dañado; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades correspondientes.