LABORES DE REPARACIÓN EN 3 SECUNDARIAS DE LA CAPITAL: VÍCTOR SARMIENTO

San Francisco de Campeche.- En el arranque del ciclo escolar, en la capital del Estado de Campeche al menos 3 secundarias continúan bajo intervención por problemas de infraestructura, reconoció el secretario de Educación, Víctor Manuel Sarmiento Maldonado, y estimó que los trabajos de reparación concluirían en 2 semanas, aunque todo depende de los empresarios, a quienes recalcó que un día de atraso perjudica un derecho constitucional e impacta a muchos niños.



La Secundaria General 7 “Joaquín Baranda” es la más crítica, expresó, y dijo que se requieren más de 5 millones de pesos para sustituir la losa, de lo que se hace cargo el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifec).



Mientras tanto, tres de sus grupos se mantienen en clases híbridas, alternando la modalidad presencial y virtual, precisó, y aseguró: “Quiero dejar claro que no existe ningún riesgo para los alumnos, pues se reforzaron las áreas para evitar desprendimientos de material en cuanto arranque la obra mayor”.

Sarmiento Maldonado refirió que además de la General 7, la secundaria 27 y 28 también están en proceso de reparación, y en una o dos semanas concluirían los trabajos, aunque los plazos dependen directamente de las constructoras responsables.



Mucho depende de los empresarios, por eso les pedimos que entiendan que estamos perjudicando un derecho constitucional, y por cada día que se nos atrase un empresario impactamos a muchos niños, manifestó.