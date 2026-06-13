BALEAN A UN HOMBRE FRENTE A TALLER DE REPARACIÓN DE MOTOS; HUYEN LOS RESPONSABLES.

En la colonia Benito Juárez, hace unas horas un hombre resultó grav€m€nte h€r¡do tras ser blanco de un @taqu€ @rm@do, lo que movilizó a elementos de corporaciones de seguridad y personal ministerial. No hay ningún presunto responsable detenido.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 13 de Mayo, entre 17-C y 17-D, frente a un taller de reparación de motocicletas, donde la víctima presuntamente realizaba trabajos mecánicos cuando fue sorprendida por los @gre$ores. Quedó tirado sobre la banqueta.

Testigos señalaron que los responsables d¡sp@raron en repetidas ocasiones y huyeron.

Por la urgencia de la situación, la víctima fue trasladada por familiares y conocidos a un hospital a bordo de un vehículo particular, mientras en el lugar quedaron esparcidos entre 7 y 10 casqu¡llos percutidos, los cuales fueron asegurados por personal de la Fiscalía General del Estado como parte de las investigaciones.

La zona fue acordonada por elementos de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, en tanto peritos levantaban evidencias.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas, y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para dar con los responsables.