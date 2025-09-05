CONFIRMA MARCELA QUE EMPRESARIO CANDELARENSE FUE HALLADO SIN VIDA

San Francisco de Campeche .- Al asegurar que la corporación a su cargo (Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana) participó con el Ejército en el operativo de búsqueda, la guanajuatense Marcela Muñoz confirmó que el empresario candelarense Manuel G., fue hallado sin vida, lo que fue reportado hoy en la Mesa de Seguridad por el fiscal (Jackson Villacís), quien “ya trae muy avanzada la investigación”, de la cual dijo no poder dar información porque tendría problemas, pero más adelante lo hará la Fiscalía.



Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) dio a conocer en un boletín “que fue localizado sin signos vitales el empresario hotelero que había sido reportado como privado de su libertad el pasado 1 de septiembre, en el Municipio de Candelaria”, y que el hallazgo fue realizado por personal de la Agencia Estatal de Investigaciones.