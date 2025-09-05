ENREDES: MIENTRAS LAYDA FESTEJABA TRIUNFO DE PIRATAS, MORENA DABA “PALAZO” PARA DESTRUIR LA PROPIEDAD PRIVADA: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

A través de un video que circula en sus redes sociales, el medio nacional Fuerza Informativa Azteca (FIA) señaló que mientras la gobernadora Layda Sansores celebraba con pantallas, porras y días libres el triunfo de los Piratas, en el Congreso del Estado sus aliados morenistas aprobaron una reforma para facilitar expropiaciones en Campeche, con lo cual “dieron el palazo para destruir la propiedad privada de los campechanos”.



Ahora, el Gobierno podrá quitar propiedades si “cree” que son de utilidad pública, sentenció.



El video muestra también declaraciones de ciudadanos y representantes de partidos criticando el estado de indefensión en que quedan los campechanos, si su propiedad es considerada utilidad pública, y advirtiendo que “en el país se están acabando la tolerancia, el respeto a las distintas formas de pensar”.



La propiedad privada, fruto del esfuerzo de los campechanos, queda en riesgo por un capricho de la gobernadora, finaliza Fuerza Informativa Azteca.