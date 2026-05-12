EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 DE MAYO DE 2026

PASHITA TRABAJA DE BOTARGA DE LOS MOURIÑO.

Ante el fracaso del Gobierno de Todos los Sansores de atraer inversiones, ahora nos toca ver al expresidiario secretario de Economía, Jorge Luis Lavalle Maury, haciendo promoción en redes sociales de las pizzerías de la familia Mouriño. Como si fuera la botarga de esa franquicia, graba videos en las puertas de sus restaurantes invitando a la ciudadanía a comprar algo de su menú.

Mientras el sector empresarial agoniza por el decrecimiento económico en que nos ha hundido este fracasado gobierno, las denuncias por la creciente inseguridad no cesan. Los robos, asaltos, extorsiones y cobros de “derecho de piso” por parte del crimen organizado en diversos sectores de la entidad son ya cotidianos, sin que se vea estrategia alguna del gobierno para tratar de frenarlos.

Así, ¿cómo esperan que vengan empresas foráneas a invertir? Basta con ver que quien está encargado de atraer inversionistas porta brazalete electrónico porque aún enfrenta un proceso por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de Odebrecht. Es como si pusieran a Judas en la puerta de la iglesia a invitar al culto del cristianismo. ¿O no?

OPULENCIA TUMBA CREDIBILIDAD DE SANSORES.

Los Frentes Políticos de Excélsior comentaron este domingo de la incongruencia de Layda Sansores, que por un lado llora que no tiene dinero para pagar la luz, y por otro presume millonarios accesorios, joyas, zapatos y vestidos de marcas de diseñadores europeos. Según el diccionario, el cinismo “se refiere a la actitud de quien actúa con desvergüenza descarada, desfachatez o impudor. Una persona cínica utiliza la mentira y el descaro para su propio beneficio”. La definición viene como anillo al dedo. Leamos.

“Layda Sansores, gobernadora de Campeche, volvió a tropezar con el espejo más distorsionado de la austeridad: el de sus propios accesorios. Mientras advertía que el estado apenas tenía margen para pagar la luz de las oficinas públicas, las redes hicieron inventario de relojes y collares Cartier cuyo brillo desentonó con el discurso de la pobreza franciscana. En política, el problema no es usar lujo, sino pedir comprensión con una mano y exhibir opulencia con la otra. Sansores no enfrenta una crisis por sus joyas, sino por el contraste. No sólo la seguridad en el estado se le cae a pedazos, sino también la credibilidad… si es que la tuvo alguna vez.”

No, nunca tuvo credibilidad. En este espacio hemos mostrado desde hace casi cuatro años cómo utiliza la mentira y el descaro para tratar de beneficiarse. Su Martes de Jaguar es la máxima expresión del cinismo cuatrotero. Lo que se ve, se juzga: los resultados de su nefasto y rapaz gobierno están a la vista: no los hay. ¿O usted sí los ve?