GOBIERNO DE LAYDA RECORTARÁ MÁS DE 200 MILLONES A LA ALCALDÍA DE CAMPECHE; TAMBIÉN QUITA MILLONARIAS CIFRAS A OTROS MUNICIPIOS

Los tesoreros de los municipios de Campeche, Calkiní, Hopelchén y Dzitbalché denunciaron una serie de recortes millonarios por parte del gobierno estatal, los cuales están afectando gravemente la operatividad de sus respectivos ayuntamientos. De acuerdo con los funcionarios, estos recortes han sido recurrentes desde enero y se intensificarán durante el resto del año.

El tesorero del municipio de Campeche, explicó que la situación es crítica. Según él, el gobierno estatal ha aplicado ajustes presupuestales que suman alrededor de 200 millones de pesos al municipio de Campeche, afectando principalmente los servicios públicos como el bacheo, la limpieza y el suministro de agua. Bazarrachea advirtió que estos recortes ponen en riesgo la capacidad del ayuntamiento para cumplir con sus compromisos y mantener los servicios básicos.

Por su parte, el tesorero de Hopelchén, comentó que el recorte en su municipio ha sido de entre 21 y 24 millones de pesos, lo que también ha generado una crisis en la prestación de servicios públicos. Ante esta situación, los municipios han tenido que implementar planes de rescate económico, como la condonación de multas y recargos, y el incentivo a la recaudación de impuestos, pero reconocen que la economía del estado está en dificultades y que no hay mucho que se pueda hacer.

La Itesorera de Dzitbalché, detalló que su municipio también ha sufrido un recorte en las participaciones estatales de aproximadamente 10 millones de pesos, lo que afecta la planificación financiera prevista para este año.

Los tesoreros coincidieron en que, a pesar de los recortes, no se planea reducir la plantilla laboral de los municipios, ya que los trabajadores son esenciales para el funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto, ya que los recortes seguirán afectando las finanzas municipales y podrían llevar a nuevas limitaciones en el servicio y el cumplimiento de compromisos con los trabajadores.