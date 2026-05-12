martes, mayo 12, 2026
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AUMENTAN INSEGURIDAD Y ROBOS A EMPRESAS MIENTRAS EL GOBIERNO DE MORENA PRIORIZA EL SHOW Y LA COOPTACIÓN DEL PODER: SALIM

San Francisco de Campeche.- Los hechos violentos registrados en los últimos días reflejan el deterioro del tejido social, el abandono institucional y que las prioridades de este Gobierno están en el show, en las fiestas, en los conciertos y en promocionar sus imágenes para seguir cooptando el poder, mientras la inseguridad aumenta, y no sólo son ejecuciones, sino también el incremento de robos a comercios, aseveró el diputado del PRI, Jorge Salim Abraham Quijano.

Destacó que es más que evidente que la narrativa oficial morenista ha sido rebasada por la realidad, mientras mediante distractores sigue desmantelando instituciones, como fue cooptar el Poder Judicial, para tener a gente sometida a la voluntad del Ejecutivo.

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