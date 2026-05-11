lunes, mayo 11, 2026
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EXIGEN JUICIO POLÍTICO CONTRA MARCELA; LAYDA TRAJO UNA MAFIA DE FUNCIONARIOS DE LA ÁLVARO OBREGÓN Y PROTEGE A LA JEFA POLICIACA: LUIS GARCÍA

Ciudad de Carmen.- Al igual que en otras entidades donde gobierna, desde que la autodenominada cuarta transformación llegó al Gobierno del Estado, Campeche es uno de los Estados más inseguros, lamentó el exdiputado local Luis García Hernández, al exigir a los partidos de oposición en el Congreso estatal que impulsen un juicio político contra la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz, por ser responsable de la violencia e inseguridad, y sentenció: “Desde el inicio de la Administración de Layda Sansores trajo una mafia de funcionarios de la Álvaro Obregón para hacer a un lado a los profesionistas locales y saquear”.

Y sentenció: “Deben pagar los que pusieron en riesgo a la integridad y a la paz de nuestra entidad, lo que no sólo genera temor, sino también aleja las inversiones”.

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