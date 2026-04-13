DE OBRA MILLONARIA A PROMOCIÓN TEMPORAL PARA ATRAER PASAJEROS AL TRENLIGERO ¿INTENTO POR EVITAR QUE SIGA VACÍO?

San Francisco de Campeche.- Considerado por los campechanos como un fracaso tras una inversión de 4 mil 200 millones de pesos y por operar habitualmente con baja ocupación, el Tren Ligero de Campeche anunció nuevas tarifas para usuarios locales e intermodales, vigentes del 20 de abril al 8 de mayo próximo.

La tarifa general para locales será de 12 pesos y la preferencial de 6, mientras que la intermodal general quedará en 18 y la intermodal preferencial en 9 pesos.

La reducción ocurre en medio de cuestionamientos sobre su utilidad real como sistema de transporte cotidiano en la ciudad, lo que abre el debate sobre si el ajuste temporal busca incentivar su uso ante la falta de pasajeros.