CINCO POLICÍAS, ENTRE ELLOS UNA MUJER, SOMETEN CON USO EXCESIVO DE LA FUERZA A UN CIVIL POR DEJAR SU MOTO EN UNA BANQUETA

Cinco agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) detuvieron hoy con uso excesivo de la fuerza a un chofer de autobús que dejó mal estacionada su motocicleta sobre la banqueta a las afueras de la terminal del Sur o de segunda clase, lo que quedó registrado en video.

En las imágenes se observa cómo los genízaros someten al civil en las inmediaciones de la central camionera, para luego trasladarlo al Juzgado Cívico.

Testigos refieren que el incidente inició cuando el operador de la línea del Sur estacionó momentáneamente su motocicleta, una Pulsar con placas 48GWN2, sobre la banqueta a las afueras del restaurante de la terminal, para ingresar a consumir alimentos.

Luego, los uniformados, en lugar de utilizar el perifoneo o vocear al propietario del vehículo para que se retirara, procedieron directamente a levantar la infracción. El propietario lo vio y salió a aclarar el hecho, lo que derivó en una discusión verbal con los uniformados.

La confrontación escaló rápidamente cuando los elementos policiales, entre ellos una mujer, decidieron someterlo de forma física. En el material audiovisual capturado se observa el forcejeo, ante la mirada y los reclamos de ciudadanos, quienes calificaron el acto como un claro abuso de autoridad.

Más tarde, la Policía Estatal emitió comunicado dando a conocer que el responsable de la unidad se puso agresivo, por lo cual hubo forcejeo con los “elementos actuantes” (sin precisar que eran 5), y que una mujer sustrajo la llave de la unidad oficial y un dispositivo de videograbación corporal, que fueron recuperados pero con daños y faltantes en sus componentes.