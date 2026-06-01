lunes, junio 1, 2026
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NUEVO INCENDIO EN LA REFINERÍA DE SALINA CRUZ, OAXACA; LOGRAN CONTROLARLO Y NO REPORTAN PERSONAS LESIONADAS

En un evento que preocupó y alertó a habitantes de zonas cercanas por las llamas y una densa columna de humo, la noche de ayer domingo se registró nuevo incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca, lo que fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.

La conflagración ocurre después de la explosión ocurrida el pasado 11 del mes de mayo que dejó una persona fallecida.

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