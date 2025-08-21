jueves, agosto 21, 2025
ANUNCIOS PRESIDENCIALES SON “UNA VIL MENTIRA” PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS: MIN

César Cruz, dirigente del Movimiento Indígena Nacional (MIN), acusó que todas las promesas hechas desde la conferencia presidencial son falsas, pues a la fecha las comunidades indígenas no han recibido los apoyos anunciados. Señaló que, pese a que se habla de miles de millones de pesos destinados al sector, “seguimos esperando, estamos iguales que antes y todo lo que han anunciado es una vil mentira”.

El líder del MIN subrayó que faltan apenas cuatro meses para que se cumpla el plazo de las obras comprometidas, sin que hasta ahora exista un avance real. Recordó que su organización exigió la creación de una Secretaría de Pueblos Indígenas como parte de los compromisos de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, no se cumplió. Al mismo tiempo, criticó a personajes como Adelfo Regino y Hugo Aguilar, a quienes llamó “indios ladinos”, acusándolos de utilizar la causa indígena únicamente para posicionarse políticamente y sin defender los derechos de las comunidades.

