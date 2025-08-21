PRESTÉ UN TERRENO PARA UN SITIO DE TAXIS, PERO NUNCA LO ABRIERON Y MONCHO CURMINA NO ME LO QUIERE DEVOLVER Y LA FGECAM NO INTERVIENE, DENUNCIA

Ante la supuesta inacción de las autoridades locales, Trinidad Reyes Bautista, una microempresaria dedicada a la venta de cocteles de mariscos, ha solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para recuperar un terreno que asegura es de su propiedad y actualmente está en posesión del líder taxista Ramón Curmina Cervera.

La afectada narró que en 2012 -durante la Administración del entonces alcalde José Luis Arjona Rosado-, se le pidió facilitar una fracción de su terreno ubicado en la colonia Plan Chac, para instalar un sitio de taxis que brindaría servicio a los usuarios del Hospital General de Champotón. Confiando era un propósito comunitario, accedió mediante un acuerdo verbal con el edil y el líder taxista.

Sin embargo, relata Reyes Bautista, el terreno nunca fue utilizado para el fin acordado, y en su lugar Curmina Cervera habría comenzado a explotarlo comercialmente, como marisquería por las mañanas y taquería por las noches. “Es un despojo”, acusó.

La inconforme expuso que ha intentado recuperar el predio por la vía legal, pero no ha recibido apoyo ni de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) ni del Ayuntamiento de Champotón.

“El señor Moncho Curmina afirma que es el propietario del terreno porque supuestamente se lo donó el Ayuntamiento, pero nadie me ha mostrado pruebas de esto. Yo ya comprobé ante la Fiscalía que soy la legítima dueña, pero no me hacen caso. Sólo se burlan de mí”, se quejó Reyes Bautista.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, advirtió que podría tomar medidas por su cuenta.