LA DELINCUENCIA DEJA A DON PANCHITO SIN EL TRICICLO CON QUE SE GANABA LA VIDA Y MANTENÍA A SU FAMILIA

La delincuencia sigue sin dar tregua y actúa sin miramientos, pues el domingo pasado dejó sin su herramienta de trabajo a Don Panchito, al robarle el triciclo a bordo del cual recorría las calles de la cabecera de Escárcega ofreciendo platanitos y otros productos para obtener el sustento de su familia. Pese al reporte inmediato a la Policía Municipal, aún no hay pistas sobre el paradero del vehículo ni del o los presuntos responsables.

Familiares del comerciante explicaron que la última vez que vio el triciclo fue cuando lo encadenó en el área destinada para bicicletas, en los bajos del estacionamiento público.

En tanto, vecinos y conocidos se solidarizaron con él y convocaron a la ciudadanía a reportar cualquier información que contribuya a recuperar su vehículo.